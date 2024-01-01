АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В МИНСКЕ
AUTORENT — АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ В МИНСКЕ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
Прокат автомобиля в Минске – на час, день или более длительный период – в наше время не роскошь, а необходимость.В большом городе человек без машины, как без рук – ничего не успеть! А такси все-таки, услуга разовая – довольно дорогая, предполагающая заранее озвученный маршрут, краткое время ожидания и постоянное присутствие постороннего человека рядом с вами. Аренда авто без водителя – не в пример более комфортный и, в конечном итоге, более выгодный вариант.Если вы по какой-то причине оказались в Минске без машины, гораздо разумнее арендовать автомобиль на нужный вам период в надежной компании автопроката. Такой, как AUTORENT.
Какие услуги предлагает AUTORENTУ нас можно оформить посуточную аренду авто любых классов, управлять которыми позволяют права категории В:
- бюджетные модели
- престижные седаны среднего и бизнес-класса
- элитные иномарки и спорткары
- джипы и внедорожники
- микроавтобусы, вместимостью до 8 пассажиров
Какие автомобили мы предлагаем в прокат
- Все автомобили новые, ухоженные, чистые, тщательно проверенные.
- Застрахованы по системе «КАСКО».
- Оснащены аудиосистемами, кондиционерами, «обуты» по сезону.
- По желанию клиента при заключении договора аренды автомобиля с нашей компанией предоставляем детское кресло и навигатор.
Преимущества проката автомобилей в AUTORENTМы работаем и преуспеваем в конкурентной отрасли аренды автомобилей в Минске благодаря тому, что предоставляем клиентам наиболее выгодные и комфортные условия.
ПРАВИЛА АРЕНДЫ
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
КОНТАКТЫ
AUTORENT ЭТО:
- Гибкая система цен и скидок. Цена проката машины зависит от класса авто и длительности аренды. Чем дольше срок – тем выгоднее. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные скидки
- Широкий выбор. У нас вы найдете все: недорогую машину для разъездов по делам, удобный седан для отпусков с семьей, роскошное авто для представительских целей, вместительный минивэн или микроавтобус для различных мероприятий
- Прозрачные условия проката авто, четко изложенные в договоре без всяких «подводных камней» и «мелкого шрифта»
- Наши ухоженные автомобили без скрытых дефектов
- Работа в режиме 24/7. Вы можете связаться с AUTORENT круглосуточно и немедленно оформить аренду автомашины нужной вам марки
- Доставка заправленной машины в любую точку Минска, откуда вам удобно будет ее забрать. Такой же удобный возврат.
AUTORENT предлагает вам идеальное сочетание свободы, конфиденциальности, комфорта и выгоды при аренде автомобиля в Минске!
Разнообразие наших предложений по прокату автомобилей, высокое качество услуг, большой выбор разных машин позволяет удовлетворить любые ваши потребности в передвижении по Минску и Беларуси, какими бы разнообразными они ни были.
Просто оформите аренду автомобиля в Минске в AUTORENT и ездите в свое удовольствие!
11.10.18 я взяла в аренду Киа Рио. Была большая необходимость, так как моя машина сломалась. Поиски лучшего решения затянулись, искала сочетание марки и условий аренды, а еще хотелось взять новую машину. Когда попала на сайт авторент, то сначала показалось, что тут дорого, но проанализировав другие сервисы, поняла, что здесь одна из самых низких цен на новые машины. В итоге выбрала эту компанию, договорились о доставке в назначенное время и место, оформили документы быстро, внесла залог и суточную цену 70 руб., и поехала. Ни каких скрытых платежей, полностью новая Киа, мне все понравилось. Если мне опять будет необходим арендный автомобиль, то обращусь к Вам. Спасибо за сервис.
Галина
2 раза брал в данной компании Nissan Almera, все без замечаний. Машина новая в отличном состоянии. Через пару месяцев в очередной раз обратился к ребятам, хотел взять Polo, но машины не оказалось, занята. Ребята предложили взять по Акции Logan и самое главное по цене которая меня бы устроила)). Заплатил полную стоимость за Logan, при возврате авто мне вернули 20 рублей.Мелочь,но приятная. Рекомендую!
Евгений
Выбирал из множества других прокатов, остановился на этом и не пожалел. Все было на отлично!
Sergey Zaytsev